Nautica: Meloni (Presidenza del Consiglio), 'Difendiamo un'eccellenza italiana che produce ricchezza e lavoro'

"Siamo qui per confermare l'attenzione e il ringraziamento del Governo per questi imprenditori e lavoratori che costruiscono un pezzo significativo della ricchezza italiana, con 8 miliardi di euro di valore diretto e un indotto dell'economia del mare arrivato ad oltre 220 miliardi. Credevo fosse importante portare il sostegno del Governo e ricordare il lavoro fatto, dall'istituzione del Ministero alla piattaforma 'Risorsa Mare', fino alle norme specifiche per il comparto. Stiamo facendo del nostro meglio per difendere un'eccellenza italiana che genera un moltiplicatore straordinario anche in termini di posti di lavoro". Così Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, intervenendo alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.