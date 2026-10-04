Nautica: Monsurrò (Confindustria Nautica), 'Saloni patrocinati satelliti di Genova per portare l'offerta vicina alla domanda'

"I saloni patrocinati svolgono un ruolo fondamentale nel rappresentare l'intera filiera da Nord a Sud. Funzionando come una rete di satelliti attorno all'evento principale di Genova, queste manifestazioni consentono di portare la nautica e i relativi servizi direttamente a casa dei clienti, intercettando tutta quella fascia di pubblico che non ha la possibilità di raggiungere la Liguria. Non si tratta soltanto di vetrine commerciali, ma di vere e proprie iniziative di valore per la promozione della cultura marittima, dello sport e delle attività subacquee lungo tutta la Penisola". Lo ha evidenziato Marco Monsurrò, Vicepresidente di Confindustria Nautica, a margine della presentazione del calendario degli eventi patrocinati dall'associazione sul territorio nazionale alla 66esima edizione del Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.