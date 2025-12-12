Nautica: nuovi paradigmi per una delle eccellenze più riconosciute del Made in Italy

L'Assemblea annuale di Confindustria Nautica ha riunito, presso la Camera dei Deputati a Roma, gli imprenditori del settore per discutere i nuovi modelli economici e industriali che stanno trasformando la filiera. L'incontro ha confermato la nautica italiana come eccellenza del Made in Italy, capace di innovare e mantenere una forte leadership globale. Titolo del convegno "Nautica: nuovi paradigmi per l'industria Made in Italy", un appuntamento dedicato al futuro della filiera nautica italiana e al suo ruolo strategico nello sviluppo del Paese.