Nautica, Pagani Isnardi (Confindustria Nautica): “Chiusura positiva o stabile per settore superyacht”

“Abbiamo appena presentato l'elaborazione del questionario che abbiamo mandato a tutte le nostre aziende associate su come sta andando questo 2024, come si chiuderà e quali sono le previsioni per il prossimo anno. La situazione che emerge è quella di una normalizzazione dei tassi di crescita del settore per il settore dei superyacht, che vedono comunque una chiusura al 2024 positiva o stabile. Il 2025 vedrà una riduzione degli ordini in corso, ma comunque una situazione sostanzialmente buona”. Lo ha detto Stefano Pagani Isnardi, direttore dell’ufficio studi di Confindustria Nautica, in occasione dell’assemblea pubblica di Confindustria Nautica, intitolata “Nautica: la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale. Il confronto con il governo, le politiche per la blue economy, le nuove norme per il settore” e svoltasi a Roma.