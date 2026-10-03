Nautica: Planamente (Confindustria Nautica), 'Sostenibilità sia obiettivo concreto, applicare subito le tecnologie disponibili'

Dalla nuova Commissione europea vediamo un'apertura fondamentale all'ascolto e alla comprensione delle reali esigenze del nostro settore: è questo il metodo migliore per lavorare insieme in maniera concreta e raggiungere gli obiettivi comuni. Sul fronte della sostenibilità dobbiamo fare un lavoro di squadra affinché il percorso sia veramente concreto ma anche realizzabile". Così Fabio Planamente, Vice Presidente di Confindustria Nautica, intervenendo al 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.