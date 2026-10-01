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Nautica: Salis (Sindaca Genova), 'Il Salone è il nostro grande spettacolo, costruiamo un teatro all'altezza'

01 ottobre 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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"Questo Salone è la vetrina internazionale di Genova, il nostro brand identificativo. Quello che dobbiamo fare, facendo il paragone con le realtà di Las Vegas che costruiscono i teatri intorno ai grandi spettacoli, è capire che questo è il nostro grande spettacolo". È quanto sottolineato da Silvia Salis, Sindaca di Genova, partecipando alla giornata inaugurale del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento presso il nuovo Waterfront di Levante fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'. La kermesse si conferma così il punto di riferimento internazionale per l'eccellenza della nautica da diporto e la valorizzazione della blue economy.

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