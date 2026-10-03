Nautica: Stella (Confindustria Nautica), '100 candidature al Design Innovation Award, osservatorio d'eccellenza della nautica'

"L'aumento significativo delle candidature in questa edizione conferma la statura internazionale di un riconoscimento nato nel 2020, quando Confindustria Nautica ha scelto di istituire un vero e proprio osservatorio permanente sull'innovazione per la nautica da diporto. L'ampliamento delle categorie rappresentate invia un segnale forte e positivo al nostro comparto. In parallelo ai risultati straordinari raggiunti dall'industria nautica italiana, con il record di fatturato pari a 8,33 miliardi di euro, anche il premio tocca la quota primato di 100 candidature, mettendo alla prova l'intenso lavoro di selezione della giuria presieduta dall'architetto Brescia". Così Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, intervenendo alla settima premiazione del Design Innovation Award nell'ambito del 66esimo Salone Nautico di Genova, in svolgimento fino al 6 ottobre e intitolato 'We are made of sea'.