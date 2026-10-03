Nautica, Stella (Confindustria Nautica): "Premio alle 100 candidature come la nautica al record di 8,3 mld"

“Questa edizione è importante perché le candidature sono aumentate moltissimo, confermando la valenza internazionale di questo riconoscimento. È un premio nato nel 2020 con cui Confindustria Nautica ha voluto creare un osservatorio permanente sull'innovazione nella nautica da diporto, ruolo che oggi ricopre a pieno titolo. Quest'anno registriamo un ampliamento delle categorie rappresentate, un messaggio straordinariamente importante per la nostra industria. E proprio come il settore nautico ha raggiunto il record storico di fatturato a 8,33 miliardi di euro, anche il premio ha toccato il traguardo delle 100 candidature presentate, dando un grande lavoro di selezione alla giuria guidata dall'architetto Brescia”. Così Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, intervenendo alla cerimonia di conferimento della settima edizione del Design Innovation Award, il premio all’eccellenza e alla ricerca promosso nel quadro del 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova, la kermesse leader mondiale del settore in svolgimento presso il nuovo Waterfront di Levante fino al 6 ottobre sotto l'emblema e il pay-off ‘We are made of sea’.