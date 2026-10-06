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Nautica, Stella (Confindustria): "Oltre 4.600 prove in mare durante il Salone"

Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica - (foto Adnkronos)
Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica - (foto Adnkronos)
06 ottobre 2026 | 15.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Sono state oltre 4600 le prove in mare realizzate in questi giorni. È un elemento distintivo della nostra manifestazione e ci fa capire quanto siano state apprezzate le novità esposte a questa 66esima edizione, erano 215 le novità, ma anche quanto il waterfront ci abbia dato con il suo rinnovamento, i canali navigabili, la possibilità di accedere direttamente in mare aperto e di vivere l’esperienza della visita dell’imbarcazione a contatto con il mare e con l’acqua”. Lo ha detto Marina Stella, direttore generale di Confindustria Nautica, durante la conferenza di chiusura del 66esimo Salone Nautico di Genova intitolato ‘We are made of sea’.

“Un altro elemento importante, grazie al raddoppio degli investimenti con Agenzia Ice, è stato quello della presenza di buyer e giornalisti internazionali provenienti da 35 Paesi, che hanno dato origine con le nostre aziende a 580 appuntamenti a forte vocazione professionale, con un’apertura a un networking internazionale per le aziende espositrici - prosegue Stella - I giornalisti nazionali e internazionali accreditati alla manifestazione sono stati 1.287 e hanno raccontato non soltanto i numeri dell’evento, ma anche le storie straordinarie delle aziende espositrici provenienti da 45 Paesi. Sono stati 6.207 gli articoli pubblicati sulla stampa e sul web”.

“Un altro numero da segnalare è quello dei forum scientifici e degli incontri istituzionali, sulla base dei quali abbiamo costruito l’agenda industriale dell’industria nautica dei prossimi anni. Sono stati 90 i dibattiti scientifici e istituzionali, 15 al giorno, sui temi dell’innovazione e della competitività, delle normative e delle regole necessarie per consentire alle imprese di competere sui mercati internazionali e mantenere il loro posizionamento di primato assoluto a livello mondiale. Abbiamo affrontato anche i temi dell’innovazione, della sostenibilità, della cybersecurity e dell’internazionalizzazione. Abbiamo parlato inoltre delle start up, che rappresentano un raccordo tra l’artigianalità del made in Italy e l’innovazione. Una di loro ha ricevuto anche la menzione speciale del Design Innovation Award. Negli anni passati queste occasioni sono state spesso un trampolino di lancio per nuove realtà imprenditoriali, fondate anche da giovani professionisti”, conclude Stella.

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mare Salone nautica
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