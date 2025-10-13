circle x black
Cerca nel sito
 

Premio Nobel per l'Economia a Mokyr, Aghion e Howitt

La motivazione dell'Accademia reale svedese per le scienze è quella di "aver spiegato come la crescita economica sia trainata dall'innovazione"

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt
Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt
13 ottobre 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' stato assegnato all'americano-israeliano Joel Mokyr, al francese Philippe Aghion e al canadese Peter Howitt il premio Nobel 2025 per l'Economia. La motivazione dell'Accademia reale svedese per le scienze è quella di "aver spiegato come la crescita economica sia trainata dall'innovazione": metà del premio va a Mokyr "per aver individuato i prerequisiti della crescita sostenuta attraverso il progresso tecnologico" e l'altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt "per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creatrice".

Nel comunicare il premio - attribuito ufficialmente dalla banca centrale svedese in memoria di Alfred Nobel - l'Accademia ricorda come "negli ultimi due secoli, per la prima volta nella storia, il mondo ha assistito a una crescita economica sostenuta. Questa ha fatto uscire un gran numero di persone dalla povertà e ha gettato le basi della nostra prosperità. I vincitori di quest'anno per le scienze economiche, Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt, spiegano come l'innovazione fornisca l'impulso per ulteriori progressi. I vincitori ci hanno insegnato che una crescita sostenuta non può essere data per scontata. La stagnazione economica, non la crescita, è stata la norma per gran parte della storia umana. Il loro lavoro dimostra che dobbiamo essere consapevoli e contrastare le minacce alla crescita continua".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nobel economia 2025 nobel economia 2025 oggi nobel economia a chi
Vedi anche
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video
Golden power, Giorgetti: "Sicurezza competenza nazionale, non Ue" - Video
Trump: "Torna il Columbus Day. Italiani, vi amiamo" - Video
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza