Uno Stato capace di anticipare i bisogni dei cittadini, invece di limitarsi a rispondere alle richieste. È il modello dello Stato agentico illustrato da Mario Nobile, Dg dell'Agid, intervenendo sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, durante l’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione Adnkronos per il ciclo di incontri Adnkronos Q&a. "Stiamo già testando gli agenti", ha sottolineato.

“Si parla di Stato agentico, cioè di uno Stato che fa qualcosa prima che tu lo chieda”, ha spiegato Nobile. Nella pratica, ha aggiunto, questo significa collegare servizi oggi distribuiti tra diversi enti: “Se mi nasce un figlio, oggi io devo sapere che il Comune di Roma rilascia un certificato di nascita, che la Regione Lazio può farmi scegliere il pediatra e che l’Ater può rilasciare un contributo di social housing”.

Con gli agenti digitali già in fase di test, ha proseguito, “tutto questo avviene anche in più lingue. Pensiamo a un'impresa: oggi tutti i ministeri, gli enti centrali fanno dei bandi per concedere dei contributi, ma in realtà noi già abbiamo le informazioni, i codici Ateco e quindi è possibile dire: cara impresa, tu hai diritto a ottenere questo sussidio, questo contributo, questo beneficio. Questo è il lato positivo della medaglia". Il lato negativo è che "parliamo di una tecnologia non completamente autonoma. Nelle linee guida Agid noi abbiamo classificato i sistemi come per la guida autonoma. Dobbiamo imparare a usare questi strumenti con i loro limiti".