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Nomina presidente Bce: candidature entro il 6 novembre

Parte la procedura per la nuova presidenza: gli Stati membri devono presentare i candidati venerdì prossimo per l'esame nell'Eurogruppo di lunedì

Christine Lagarde, presidente Bce - Fotogramma/Ipa
Christine Lagarde, presidente Bce - Fotogramma/Ipa
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03 novembre 2026 | 09.21
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati membri dell'area euro dovranno presentare i propri candidati alla presidenza della Bce entro il prossimo 6 novembre. Lo dice un portavoce dell'Eurogruppo, che si riunirà lunedì 9 novembre per esaminare le candidature. "Il presidente dell'Eurogruppo Kyriakos Pierrakakis ha chiesto agli Stati membri di inviare i nomi dei candidati entro venerdì 6 novembre", spiega.

Oggi il Consiglio Ue, dopo che Christine Lagarde ha annunciato le proprie dimissioni a partire dal prossimo 7 febbraio, "ha iniziato la procedura per nominare un nuovo presidente della Bce".

I membri della Bce sono nominati dal Consiglio Europeo, sulla base di una raccomandazione del Consiglio per un successore, raccomandazione che viene adottata dagli Stati membri dell'Eurozona che votano nel Consiglio. Per questo motivo le nomine vengono discusse prima nell'Eurogruppo.

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