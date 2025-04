Novara-Busto Arsizio, prossima settimana chiusura tratta per attivazione Acc-M

La circolazione ferroviaria sulla linea Novara - Busto Arsizio di Ferrovienord sarà interrotta tra la stazione di Novara e la stazione di Vanzaghello da lunedì 21 aprile a giovedì 24 aprile. Lo si legge in una nota. "L’intera tratta da Novara a Busto Arsizio - prosegue la nota - sarà interrotta da venerdì 25 aprile a domenica 27 aprile. Le interruzioni sono necessarie per l’attivazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (Acc-M) - in sostituzione degli apparati Acei (Apparato Centrale Elettrico a Itinerari) attualmente in servizio", si legge. "Nelle tratte interessate sarà organizzato da Trenord un servizio sostitutivo i cui dettagli sono pubblicati sui canali di comunicazione dell’azienda, sito trenord.it e app.", prosegue la nota.

Il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione (Acc-M), si legge, "è in grado di concentrare nel Posto centrale e Postazioni Operatore di Saronno e di Busto Arsizio tutte le funzioni e le logiche degli impianti controllati nella tratta tra Novara Nord e Vanzaghello: sistemi di rilevamento treno, deviatoi, segnali, passaggi a livello e sistemi di protezione marcia treno. Si tratta di una tecnologia più avanzata e affidabile che permette una gestione migliore della circolazione".

L’attivazione dell’Acc-M "richiede un’interruzione del servizio per più giorni perché avviene in unico intervento realizzato su tutta la nuova tratta e non può progredire invece per fasi intermedie su singoli impianti. Si spegne il precedente apparato ACEI e si attiva la nuova tecnologia ACC-M dopo aver effettuato, nella giornata di domenica 27 aprile, i test di funzionamento di tutto il sistema con le corse prova di treni non destinati al servizio passeggeri sulla tratta Novara Nord – Vanzaghello". L’intervento è finanziato con 4.150.931 euro da parte di Regione Lombardia.