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Nuclear Expo 2026: Parizzi (consulente), 'il decommissioning italiano può diventare modello europeo'

11 giugno 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il settore è molto interessante, è in evoluzione, soprattutto se parliamo del decommissioning nucleare in Italia, che ha la possibilità di essere una linea guida per l'Europa". Così Valeriano Parizzi, consulente indipendente, intervenendo al panel "decommissioning di impianti nucleari: dalle tecnologie di demolizione alle attività di sollevamento e trasporto eccezionale", nell'ambito della II edizione del Nuclear Power Expo, la fiera e conferenza dedicata all'energia nucleare in corso a Piacenza Expo e organizzata da Mediapoint & Exhibitions fino all'11 giugno 2026. "L'Italia non è partita per prima sul decommissioning, abbiamo avuto alcune problematiche politiche che ne hanno rallentato lo sviluppo, ma oggi il paese è pronto a fare da scuola anche per i mercati inglese, francese e tedesco. Alcune aziende italiane già collaborano all'estero e il decommissioning nazionale può diventare un modello, soprattutto nel caso della centrale di Latina, unico impianto a grafite in Italia, una tecnologia molto diffusa in Inghilterra ma con uno stato di avanzamento lavori lì ancora inferiore rispetto al nostro", ha aggiunto Parizzi.

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