circle x black
Cerca nel sito
 

Nuovo bonus mamme: a chi spetta, importo e quando verrà erogato

Le indicazioni dell'Inps sulla misura dedicata alle mamme lavoratrici

Mamma e figlio - 123RF
Mamma e figlio - 123RF
29 ottobre 2025 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo bonus mamme, arrivano le indicazioni dell'Inps sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici. Con la circolare del 28 ottobre 2025 n.139, l’istituto infatti informa e illustra la disciplina sulla misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), che sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.

A chi spetta il bonus

Il bonus spetta a madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.

Importo, quando verrà erogato

L'importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini Isee, verrà erogato dall'Inps in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Bonus mamme Inps inps bonus mamme bonus mamme inps bonus mamme 2025 bonus mamme 2026
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza