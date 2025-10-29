Le indicazioni dell'Inps sulla misura dedicata alle mamme lavoratrici
Nuovo bonus mamme, arrivano le indicazioni dell'Inps sul contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici. Con la circolare del 28 ottobre 2025 n.139, l’istituto infatti informa e illustra la disciplina sulla misura, prevista dal decreto-legge n. 95/2025 (legge 8 agosto 2025, n. 118), che sostituisce temporaneamente l'esonero contributivo inizialmente programmato, posticipato al 2026.
Il bonus spetta a madri con 2 figli fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio; madri con 3 o più figli fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato). Possono accedervi lavoratrici dipendenti (pubbliche e private, escluso il lavoro domestico) e autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il reddito da lavoro annuo non deve superare i 40.000 euro.
L'importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini Isee, verrà erogato dall'Inps in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità per un massimo di 480 euro annui.