Olio Coratina: Il Pd chiede all'Ue di rivedere le norme sugli steroli

Non è accettabile che l'olio extravergine ottenuto dall'oliva Coratina, uno dei "più rappresentativi" della Puglia, naturalmente povero di steroli, grassi nobili, venga penalizzato dalle norme Ue per questioni "burocratiche". Lo dicono gli eurodeputati del Pd Georgia Tramacere, Dario Nardella, Camilla Laureti e Stefano Bonaccini, in una nota congiunta.

"Non possiamo accettare - affermano - che uno degli oli extravergini più rappresentativi della Puglia rischi di essere escluso dal mercato europeo per una caratteristica che appartiene naturalmente alla sua varietà. Per questo abbiamo già avviato un’interlocuzione con il gabinetto del commissario europeo all’Agricoltura, Christophe Hansen, e chiesto un incontro urgente alla Commissione europea per trovare una soluzione alla questione dell’olio Coratina".

Il problema, spiegano, "riguarda il contenuto di steroli, sostanze naturalmente presenti nell’olio, che nella Coratina può essere inferiore ai limiti previsti dalla normativa europea. La precedente deroga è scaduta e oggi i produttori rischiano di pagare le conseguenze di un vuoto regolamentare".

"La qualità - aggiungono gli eurodeputati del Pd - non può diventare un problema burocratico e una caratteristica naturale non può trasformarsi in una penalizzazione economica".

Per gli europarlamentari, "servono regole rigorose per tutelare i consumatori ma servono anche norme capaci di riconoscere le specificità delle produzioni agricole".

"Non si può - proseguono - trattare allo stesso modo ciò che, per natura, è diverso. Parliamo di una filiera che significa lavoro, imprese, economia e identità per la Puglia. Un settore già duramente colpito dalla Xylella, dall’aumento dei costi e dalle difficoltà del mercato, che non può permettersi nuove incertezze".

I deputati hanno chiesto alla Commissione Europea "risposte rapide e una soluzione, fondata su criteri scientifici, che garantisca la commercializzazione dell’olio Coratina nel rispetto delle norme sulla qualità e sulla sicurezza alimentare. L’Europa non può chiedere agli agricoltori di difendere la biodiversità e poi penalizzarli proprio per le caratteristiche che rendono uniche le loro produzioni".

"Su questo continueremo a lavorare, insieme ai produttori e alle loro organizzazioni, fino a quando non ci saranno risposte concrete. Perché difendere l’olio Coratina significa difendere il lavoro e il futuro di una parte importante della nostra agricoltura", concludono.