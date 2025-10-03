circle x black
Cerca nel sito
 

Osservatorio Vorwerk, Ia non frena vendita diretta, binomio con qualità prodotti vincente

Mentre l’AI promette efficienza, Vorwerk conferma l’empatia: il vero antidoto al quiet quitting è la relazione umana

Osservatorio Vorwerk, Ia non frena vendita diretta, binomio con qualità prodotti vincente
03 ottobre 2025 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'intelligenza artificiale avanza verso la diffusione di massa ma le relazioni personali continuano ad avere un loro valore, anche nelle attività d'imprese.

E' il caso di Vorwerk che da oltre 140 anni rappresenta un caso di studio singolare: quello di una multinazionale che vanta un ruolo di leader europeo e mondiale nella vendita diretta con un fatturato totale di oltre 3.2 miliardi di euro (2024) ottenuto affidandosi proprio al binomio tra prodotti di eccellenza e una forza vendita composta da persone qualificate, in un percorso continuo di innovazione tecnologica che garantisce prestazioni superiori per elettrodomestici iconici come Folletto e Bimby.

A prima vista, la scelta di perseverare nella vendita diretta attraverso una rete capillare di agenti Folletto e incaricati alla vendita Bimby che coltivano le relazioni personali sul territorio potrebbe sembrare un anacronismo in un’epoca dominata dalla tecnologia in un mondo del lavoro e della vendita che sta cambiando velocemente e irreversibilmente nel segno dell’automazione, tanto più, appunto, nell'era della diffusione di massa dell'intelligenza artificiale. Sono quindi proprio i numeri a smentire i luoghi comuni e a dimostrare che il modello sviluppato da Vorwerk non solo ha saputo innovarsi senza rinunciare al contatto con il cliente – elemento distintivo e insostituibile dagli algoritmi – ma rappresenta anche un’opportunità concreta di occupazione, in un mercato del lavoro che tende a emarginare giovani, chi è ritenuto troppo anziano o non possiede titoli di studio specifici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vendita diretta intelligenza artificiale azienda multinazionale
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza