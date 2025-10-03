Osservatorio Vorwerk, Ia non frena vendita diretta, binomio con qualità prodotti vincente

L'intelligenza artificiale avanza verso la diffusione di massa ma le relazioni personali continuano ad avere un loro valore, anche nelle attività d'imprese.

E' il caso di Vorwerk che da oltre 140 anni rappresenta un caso di studio singolare: quello di una multinazionale che vanta un ruolo di leader europeo e mondiale nella vendita diretta con un fatturato totale di oltre 3.2 miliardi di euro (2024) ottenuto affidandosi proprio al binomio tra prodotti di eccellenza e una forza vendita composta da persone qualificate, in un percorso continuo di innovazione tecnologica che garantisce prestazioni superiori per elettrodomestici iconici come Folletto e Bimby.

A prima vista, la scelta di perseverare nella vendita diretta attraverso una rete capillare di agenti Folletto e incaricati alla vendita Bimby che coltivano le relazioni personali sul territorio potrebbe sembrare un anacronismo in un’epoca dominata dalla tecnologia in un mondo del lavoro e della vendita che sta cambiando velocemente e irreversibilmente nel segno dell’automazione, tanto più, appunto, nell'era della diffusione di massa dell'intelligenza artificiale. Sono quindi proprio i numeri a smentire i luoghi comuni e a dimostrare che il modello sviluppato da Vorwerk non solo ha saputo innovarsi senza rinunciare al contatto con il cliente – elemento distintivo e insostituibile dagli algoritmi – ma rappresenta anche un’opportunità concreta di occupazione, in un mercato del lavoro che tende a emarginare giovani, chi è ritenuto troppo anziano o non possiede titoli di studio specifici.