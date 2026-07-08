Pai distrettuali Aubac, presentati i nuovi strumenti per la prevenzione del rischio idrogeologico

Si è concluso alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'incontro dedicato ai nuovi Piani di Assetto Idrogeologico (Pai) distrettuali dell'Autorità di bacino dell'Appennino centrale (Aubac), che segnano un'importante svolta nella gestione del rischio idrogeologico in Italia. I nuovi Pai idraulico e Pai frane, introducono una pianificazione unitaria per un territorio di oltre 42 mila chilometri quadrati, che comprende sette Regioni, 22 Province, 901 Comuni e circa 9 milioni di cittadini.