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Pensione, a maggio 2026 quando viene pagata: cedolino online, come riceverlo

Poiché il primo giorno del mese coincide con una festività, come accade a gennaio il pagamento slitta

Inps
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19 aprile 2026 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Pensione e accredito a maggio 2026. Quando viene pagata nel quinto mese dell'anno? Poiché il primo giorno del mese è festivo, a maggio l'accredito slitterà così come accade ad esempio anche a gennaio.

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Come si legge sul sito dell'Inps "le pensioni sono accreditate il primo giorno bancabile di ogni mese (lavorativo per le banche), ovvero il primo giorno utile se il 1° è festivo o non lavorativo. Se il 1° è sabato, domenica o festivo, il pagamento slitta al primo giorno utile successivo. Il mese di gennaio fa eccezione, spesso accreditato dal secondo giorno bancabile. Come il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile".

A maggio 2026 dunque la pensione verrà accrediata sabato 2 alle Poste ma lunedì 4 in banca.

Cedolino online, come riceverlo

Ad aprile 2026 il numero di utenti iscritti al servizio di ricezione del cedolino pensione tramite posta elettronica ha superato la soglia dei 3 milioni. Un traguardo importante, rende noto l'Inps in un comunicato. Oltre all’invio diretto via e-mail, si registra un ampio utilizzo del servizio di consultazione online del cedolino, accessibile attraverso il sito istituzionale.

Attivare il servizio garantisce la massima comodità, evitando di dover accedere manualmente al sito ogni mese, e contribuisce alla riduzione delle comunicazioni cartacee.

I passaggi per l'attivazione: Accesso: Entra nell'area riservata MyInps sul sito istituzionale tramite Spid, Cie o Cns; Servizio: Cerca la voce "Cedolino della pensione"; Consensi: Seleziona la sezione "Gestione consensi" all'interno di "Contatti e consensi"; Attivazione: Controlla i tuoi recapiti e abilita l'opzione per l'invio della CU e del cedolino; Conferma: Inserisci l'eventuale codice di verifica ricevuto via e-mail o Sms per completare l'operazione. Il servizio può essere attivato anche tramite il Contact Center chiamando l'803 164 (da rete fissa) o lo 06 164 164 (da cellulare).

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