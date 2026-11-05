circle x black
Cerca nel sito
 

Perra (Plures): "Con i cassonetti intelligenti risparmiamo fino al 30% e raggiungiamo l'80% di raccolta differenziata"

Segui Adnkronos su Google
05 novembre 2026 | 15.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Risparmiamo con questo sistema circa il 25-30% della somma totale dei costi, sia operativi che di investimento, ma raggiungiamo una raccolta differenziata dell'80%". Così Lorenzo Perra, presidente di Plures, illustra ai microfoni dell'Adnkronos a Ecomondo l'impatto delle tecnologie digitali sulla gestione dei rifiuti, a partire dai cassonetti intelligenti installati sul territorio fiorentino. Sono 12.000 i contenitori dotati di sensori e sistemi di monitoraggio, attraverso i quali viene gestita la raccolta in tutto il Comune di Firenze, coinvolgendo metà della popolazione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Report, Piervincenzi: "Ranucci? Non l'abbiamo sentito, ci aspettiamo un in bocca al lupo" - Video
Spari in una discoteca a Catania, arrestato un 19enne - Video
A Ecomondo il cassonetto 'intelligente' che pesa e certifica i rifiuti - Video
Cateno De Luca: "Vannacci rimarrà fuori dal centrodestra" - Video
News to go
Cop31, conferenza sul clima in Turchia dal 9 al 20 novembre
Cinema, approvano la 'sua' legge e Schlein immortala il voto e applaude con Avati - Video
Wild Horse Nine, John Malkovich e Sam Rockwell: "La più grande colpa di oggi? La mancanza di empatia" - Video
Elicottero caduto in Bosnia, il ricordo video del papà di Laura Procacci: "Noi ci salutavamo così"
Roma, lo spettacolo delle Frecce Tricolori per le celebrazioni del 4 novembre - Video
Una Panda come ariete per entrare nel negozio, furto di orologi di lusso a Roma - Video
Lollobrigida: "Approvato il più grande piano per l'agricoltura nella storia repubblicana" - Video
Midterm, El-Sayed primo senatore musulmano degli Usa: "Avete scommesso sul candidato meno probabile" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza