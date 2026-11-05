Perra (Plures): "Con i cassonetti intelligenti risparmiamo fino al 30% e raggiungiamo l'80% di raccolta differenziata"

"Risparmiamo con questo sistema circa il 25-30% della somma totale dei costi, sia operativi che di investimento, ma raggiungiamo una raccolta differenziata dell'80%". Così Lorenzo Perra, presidente di Plures, illustra ai microfoni dell'Adnkronos a Ecomondo l'impatto delle tecnologie digitali sulla gestione dei rifiuti, a partire dai cassonetti intelligenti installati sul territorio fiorentino. Sono 12.000 i contenitori dotati di sensori e sistemi di monitoraggio, attraverso i quali viene gestita la raccolta in tutto il Comune di Firenze, coinvolgendo metà della popolazione.