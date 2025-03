Pesca, l'esperto: "Lotta al granchio blu con spigole e anguille"

E' scattato un vero e proprio allarme granchio blu, il killer delle vongole, nel nord Adriatico, con un'espansione sempre più evidente sul Delta del Po. E mentre i pescatori attendono con ansia l’avvio del piano ministeriale per il contenimento del killer delle vongole con campagne mirate al prelievo e anche la protezione degli allevamenti delle prelibate vongole, si studiano altre possibili soluzioni. "E' fondamentale incrementare i potenziali predatori del granchio come ad esempio l'angullia, l'orata e la spigola", sostiene Mattia Lanzoni, ricercatore presso il dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, dell’Università degli Studi di Ferrara, interpellato dall'Adnkronos. Predatori dei quali, negli anni sostiene "si è fatta man bassa ed è anche per questo il granchio blu è esploso".

Quest'anno la preoccupazione per il granchio blu e della sua capacità di annientare vongole e gamberetti sul Delta del Po aumenta perché questa specie aliena ha anticipato di un mese la sua comparsa a causa del riscaldamento delle acque. "Il granchio blu si è visto sin dalla fine di febbraio, e dunque anche la sua attività devastatrice nella Sacca di Goro, a Comacchio e dintorni", sottolinea Lanzoni.

"Abbiamo notato poi - aggiunge l'esperto - un'elevata quantità di granchi giovani, di piccoli e c'è la preoccupazione che si allunghi il periodo di attività con un impatto più forte rispetto all'anno scorso". Ma in pericolo non sono solo le vongole. "Tutti i molluschi e i crostacei delle lagune sono impattati pesantemente, anche i granchi e i gamberetti autoctoni, che stanno sui fondali, sono completamente scomparsi in queste acque costiere". "Il granchio blu vive sia nelle acque salmastre sia a oltre due miglia dalle coste in mare e, a causa della siccità nel 2022, li abbiamo trovati addirittura a 150 chilometri dalla foce" - prosegue - "Come Università svolgiamo attività di monitoraggio e raccolta dati del granchio blu, di anguille e novellame. Abbiamo iniziato a segnalare il problema del granchio sin dal 2017 ma la situazione è esplosa ed è diventata un'emergenza tra il 2022 e il 2023 tanto è vero che c'è un commissario. Tuttavia, - osserva - per attuare un piano di gestione efficace mancano dati sulla reale distribuzione e densità delle aree".

"Gli interventi migliori, di contenimento più efficaci, sarebbero catture mirate nel momento della riproduzione quando le femmine espellono le uova e vanno in mare per una maggiore distribuzione delle uova, questo avviene a fine estate e inizio autunno - suggerisce Lanzi - nel ricordare che una femmina di granchio può arrivare a produrre 4 milioni di uova a stagione, quindi se il periodo si allunga potrebbe esserci una maggiore proliferazione". Le premesse ci sono visto che ad oggi nei prelievi dei ricercatori universitari per la campionatura del granchio blu se prima si raccoglievano una quindicina di esemplari oggi se ne tirano su una settantina.