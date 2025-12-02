circle x black
Pesca, Lollobrigida: "Proposta Ue inaccettabile, la modificheremo in Agrifish dicembre"

il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea generale di Alis.&nbsp;

02 dicembre 2025 | 13.14
Redazione Adnkronos
Sulla pesca "riteniamo inaccettabile la proposta della Commissione europea di quest'anno e lavoreremo nell'Agrifish di dicembre in cui si consolida la proposta o si modifica, come noi faremo sicuramente". E' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida a margine dell'assemblea generale di Alis.

"Abbiamo sostenuto che c'è necessità di una moratoria della riduzione delle giornate di pesca - ha spiegato il ministro - proprio ieri ho incontrato il mio collega spagnolo Planas con il quale lo scorso anno abbiamo condiviso, anche insieme alla Francia, una posizione molto ferma che ha permesso di evitare riduzioni catastrofiche che venivano proposte alla commissione".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pesca UE Commissione europea Agrifish
