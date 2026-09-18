circle x black
Cerca nel sito
 

Petrolio: l'allarme di Giorgetti sugli extraprofitti delle raffinerie Ue

Il ministro dell'Economia a Dublino punta il dito sugli utili "incredibili" delle imprese europee che esportano petrolio a caro prezzo, sollecitando un intervento Ue sui guadagni anomali.

Una raffineria - Fotogramma/Ipa
Una raffineria - Fotogramma/Ipa
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
18 settembre 2026 | 14.59
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

In Europa ci sono imprese che "raffinano" in loco per poi esportare i prodotti raffinati "fuori dall'Europa" a prezzi "incredibili". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, a Dublino a margine dell'Ecofin informale, dove i ministri parlano della richiesta di alcuni Paesi, tra cui Italia, Spagna e Germania, di un intervento dell'Ue per tassare i corposi utili realizzati da alcune compagnie petrolifere grazie alla chiusura dello Stretto di Hormuz e alla crisi che ha generato.

Per Giorgetti, un intervento a livello nazionale "certamente sì, è possibile. È stato fatto in passato. Naturalmente - ha aggiunto - bisogna capire anche dove si formano questi extra profitti, perché è semplice dire: 'Ah, aumenta il prezzo....Ad esempio - ha notato - nella raffinazione c'è chi raffina in Europa ed esporta fuori dall'Europa a dei prezzi incredibili. Questi non sono profitti da mercato normale", ha concluso. Il ministro non ha specificato a quali imprese si riferiva.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giancarlo Giorgetti Ue raffinazione extraprofitti energia benzina
Vedi anche
Influenza 2026-2027, Pregliasco: "Avremo almeno 12-14 milioni di casi" - Video
Bomba d'acqua su Roma, le immagini di Corso Francia allagato - Video
News to go
Classifica degli ospedali migliori al mondo per specialità
Centrosinistra, Fico: "Primarie? Grande momento di partecipazione" - Video
Malika Ayane: "Caso Ed Sheeran? Un artista deve poter scegliere se schierarsi" - Video
Centrosinistra, Boccia (Pd): "Primarie? Saranno una festa, ma prima il programma" - Video
Piero De Luca (Pd): "Pronti ad alternativa di governo a questa destra" - Video
Famiglia nel bosco, Brambilla: "Figli vanno scarcerati e affidati all'amore dei genitori" - Video
Progetto Civico Italia sbarca in Lombardia, Onorato: "Concretezza e pragmatismo per rispondere ai cittadini" - Video
Festa dell'Unità, il dirigente dei Giovani Dem: "Distruggere il capitalismo, liberarci dal giogo Usa e sionismo" - Video
Masini: "Con Fedez feeling immediato, chissà cosa nascerà in futuro" - Video
News to go
Bollo auto e abolizione 2027, chi non dovrà pagarlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza