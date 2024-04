Philipp Plein: "Con i miei orologi di lusso inizia nuovo capitolo"

Sono opere d'arte tecnologiche quelle esposte nello showroom milanese di Philipp Plein, tra lunghe file di specchi e marmo rosa e bianco, dove lo stilista tedesco presenta la nuova edizione limitata di orologi di lusso il Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon, realizzati nel cuore della Svizzera, da sempre sinonimo di eccellenza dell'orologeria. Dopo il lancio a Ginevra, lo stilista ha scelto di presentare i nuovi segnatempo nel capoluogo milanese durante una delle settimane più intense dell'anno, la Design week. "Per Milano si tratta di un evento importante, più della fashion week - dice Plein all'AdnKronos - attrae persone da tutto il mondo ed è il momento giusto per presentare la collezione di orologi".

Per queste linee dall'aspetto futurista la parola d'ordine è esclusività. Per lo stilista il viaggio nei luxury watches è iniziato l'anno scorso con la collezione Swiss Made presentata durante Watches and Wonders e il successo è stato immediato. "Vogliamo ridefinire il concetto di orologi di lusso, offrendo alla nostra clientela un mix senza precedenti di raffinatezza e stile - spiega Plein -. Oggi iniziamo un nuovo capitolo. Abbiamo tanti progetti che proseguono a gonfie vele, come la linea ready-to-wear, Plein Sport, gli orologi e l'hotel, che avrà a Milano un soft opening a giugno. Insomma, nonostante il mercato del lusso non cresca noi continuiamo a performare molto bene perché portiamo avanti dei progetti di successo".

L'iniziativa segna un significativo passo in avanti per Philipp Plein nel mondo dell'alta orologeria, coniugando innovazione e artigianato e consolidando al tempo stesso la posizione del marchio nell'arte orologiera in puro stile Plein. "Abbiamo avuto un ottimo riscontro - ammette lo stilista -. C'è stata una grande richiesta da parte dei nostri clienti e in due giorni abbiamo fissato oltre 40 appuntamenti privati. Si parla di orologi da 40-50mila euro, è un nuovo business per noi e ne siamo molto soddisfatti".