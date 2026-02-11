Pipeline & Gas Expo 2026:  Scetti (Esab Saldatura), 'portiamo Warrior Edge, ultimo modello saldatrice'

"Esab Saldatura, leader mondiale nel settore della saldatura e del taglio, partecipa alla fiera Pipelines di Piacenza presentando le ultime novità in consumabili e saldatrici. In mostra la Warrior Edge, ultimo modello di saldatrice, insieme a soluzioni Tig, elettrodo e consumabili specifici per pipelines. Sul fronte sostenibilità, come tutte le multinazionali, stiamo sviluppando prodotti a basso contenuto di manganese e saldatrici 'green' che garantiscono maggiore efficienza energetica". Lo spiega Luca Scetti, Product Manager di Esab Saldatura, all’edizione 2026 di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions a Piacenza Expo.