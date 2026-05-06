Plug&Charge, la ricarica elettrica Enel diventa immediata: colleghi il cavo e il gioco è fatto

La nuova funzionalità è ora disponibile sulla rete del Gruppo e semplifica le ricariche veloci dei veicoli: niente app, tessere o autenticazioni manuali. L’obiettivo è rendere l’esperienza degli e-driver ancora più rapida, intuitiva e funzionale

La ricarica delle auto elettriche in Italia compie un ulteriore passo verso la semplicità e la velocità grazie a Enel.

Con il sistema Plug&Charge disponibile sulle stazioni Fast abilitate della rete del Gruppo guidato da Flavio Cattaneo, basterà collegare il cavo alla colonnina per avviare automaticamente il rifornimento di energia, senza utilizzare app, card RFID o procedure manuali. Una soluzione pensata per rendere l’esperienza di ricarica ancora più facile, immediata e pratica per gli e-driver.

La funzionalità Plug&Charge consente infatti di automatizzare completamente il processo di autenticazione tra veicolo e infrastruttura. Una volta inserito il connettore, auto e stazione di ricarica comunicano direttamente tra loro e autorizzano l’operazione in pochi secondi. La colonnina riconosce immediatamente il veicolo compatibile e avvia la ricarica in modo sicuro grazie alla tecnologia basata sul protocollo internazionale ISO 15118.

Il principale vantaggio è proprio la rapidità. Soprattutto durante le ricariche veloci, il sistema elimina passaggi intermedi e rende il rifornimento di energia ancora più fluido: niente apertura di app, scansione di QR Code o utilizzo di tessere fisiche. Sarà necessario semplicemente collegare il cavo e la sessione parte automaticamente.

Alla base del Plug&Charge c’è un certificato digitale installato sul veicolo, una sorta di carta d’identità elettronica che contiene tutte le informazioni necessarie per associare l’auto all’account di ricarica dell’utente. Nel caso del servizio Enel, la configurazione avviene tramite l’App Enel On Your Way, dove il proprietario deve inserire il proprio PCID, ovvero il codice identificativo univoco del veicolo elettrico. Una volta completata la procedura, bisogna abilitare sul display dell’auto o sull’app del costruttore l’identificativo Enel on Your Way, riconoscibile dal codice che inizia con “IT ELX”.

La compatibilità con il Plug&Charge è in costante crescita, è già utilizzata da Ewiva (sempre Gruppo Enel) e coinvolge già numerosi modelli elettrici oggi in commercio, anche grazie agli aggiornamenti software OTA introdotti da diverse case automobilistiche. Tra i veicoli compatibili figurano modelli Audi, BMW, Polestar e Renault di ultima generazione.

Anche le infrastrutture devono essere abilitate alla tecnologia. Le colonnine compatibili possono essere individuate direttamente sempre sull’App Enel On Your Way filtrando le stazioni che supportano il Plug&Charge, in particolare quelle Fast e ultrafast.

Dal punto di vista tecnico, il protocollo garantisce una comunicazione crittografata e sicura tra veicolo e colonnina, gestendo automaticamente autenticazione, avvio della sessione e pagamento. Il costo della ricarica viene infatti addebitato direttamente sul metodo di pagamento associato all’account dell’utente, senza ulteriori conferme.

L’obiettivo dell’innovazione è semplificare sempre di più l’utilizzo quotidiano delle auto elettriche, eliminando ostacoli e rendendo la ricarica un’operazione immediata. Con Plug&Charge, infatti, per gli e-driver il rifornimento di energia diventa davvero questione di pochi secondi: si collega il cavo e il sistema pensa a tutto il resto. Ricaricare il proprio veicolo elettrico non è mai stato così facile.