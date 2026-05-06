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Hantavirus, c'è la conferma: sulla nave da crociera il ceppo che si trasmette da uomo a uomo

Le autorità sudafricane hanno avviato il tracciamento di quasi 90 persone che si trovavano a bordo del volo che trasportava la donna 69enne deceduta a Johannesburg

Hantavirus, sulla nave il ceppo che si trasmette tra esseri umani: la conferma

MV Hondius - Afp
MV Hondius - Afp
06 maggio 2026 | 15.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'hantavirus che ha colpito alcuni pazienti della MV Hondius può essere trasmesso da uomo a uomo. Il ministero della Salute sudafricano ha comunicato che in due dei passeggeri della nave da crociera, che erano stati portati nel Paese nei giorni scorsi, è stato riscontrato il raro ceppo Andes, noto per la sua capacità di diffondersi tra persone a stretto contatto. La notizia è rimbalzata sui media internazionali, dopo che da Johannesburg è stato reso noto l'esito delle analisi e degli approfondimenti che erano in corso sui casi.

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Nell'ambito del focolaio rilevato a bordo dell'imbarcazione olandese MV Hondius, tre persone sono morte, una delle quali - una donna - proprio a Johannesburg dove era atterrata con un volo di linea dall'isola atlantica di Sant'Elena. Un altro passeggero, di nazionalità britannica, era stato evacuato separatamente e ricoverato sempre in un ospedale di Johannesburg, ricorda l'agenzia stampa 'Apf'. "I test preliminari dimostrano che si tratta effettivamente del ceppo Andes", ha dichiarato il ministro della Salute sudafricano Aaron Motsoaledi a una commissione parlamentare. "Ed è l'unico ceppo, tra i 38, noto per causare la trasmissione da uomo a uomo. Ma, lo ripetiamo, una trasmissione di questo tipo è molto rara e si verifica solo a causa di un contatto molto ravvicinato tra persone".

Le autorità sudafricane hanno avviato il tracciamento di quasi 90 persone che si trovavano a bordo del volo che trasportava la donna 69enne deceduta a Johannesburg dopo che anche il marito, di 70 anni, era morto a causa del virus (la salma era stata trasportata a Sant'Elena). "Dobbiamo sapere chi erano le persone che erano in contatto con questa signora", ha detto Motsoaledi. Oltre ai passeggeri dell'aereo, le autorità stavano rintracciando le persone presenti all'aeroporto dove era arrivata e all'ospedale dove era stata ricoverata, ha aggiunto. La compagnia aerea sudafricana 'Airlink', che operava il volo che trasportava la donna, ha dichiarato martedì all'Afp che a bordo del volo del 25 aprile c'erano 82 passeggeri e sei membri dell'equipaggio.

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hantavirus hantavirus nave da crociera hantavirus sintomi hantavirus italia hantavirus ceppo Andes
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