"La Spagna accoglierà la nave MV Hondius nelle Isole Canarie nel rispetto del diritto internazionale e dello spirito umanitario". Recita così la nota ufficiale diffusa ieri sera dal ministero della Salute spagnolo, al termine di una giornata in cui si è discusso a lungo della destinazione della nave da crociera alle prese con un sospetto focolaio di hantavirus. I dettagli del protocollo sono in via di definizione con Organizzazione mondiale della sanità e Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc e verranno resi noti tempestivamente insieme agli aggiornamenti sull'attuazione del piano, ha aggiunto il dicastero spagnolo. Sempre ieri sera è stata anche disposta l'evacuazione via Capo Verde (dove la nave era ferma a seguito del rilevamento del focolaio), delle 3 persone sintomatiche presenti a bordo, consentendo alla nave di raggiungere le Isole Canarie, dove arriverà entro "3-4 giorni", secondo Madrid.

L'infezione ha già provocato il decesso di 3 persone, una coppia olandese e una donna tedesca. La nave, battente bandiera olandese, era in navigazione da Ushuaia, in Argentina, verso l'arcipelago di Capo Verde, al largo della costa occidentale dell'Africa, quando si è scoperto il contagio ed era ancorata da domenica vicino al porto di Praia, la capitale di Capo Verde, con 88 passeggeri e 59 membri dell'equipaggio di 23 nazionalità diverse. I tre casi sospetti a bordo (un paziente è già ricoverato in terapia intensiva da giorni in Sudafrica) si è deciso di farli sbarcare al porto di Praia, per poi essere trasportati in ambulanza all'aeroporto, da dove saranno evacuati, come ha dichiarato martedì all'Afp Ann Lindstrand, rappresentante dell'Oms a Capo Verde. Le evacuazioni, ha riferito l'Oms, riguardano "due membri dell'equipaggio con sintomi" - le cui condizioni sono "stabili" e che non necessitano di ricovero ospedaliero - e una persona che era stata "a stretto contatto" con un individuo malato e che "ha sviluppato una leggera febbre". L'Oms ha indicato che i due membri dell'equipaggio sono di nazionalità britannica e olandese.

E il ministero della salute spagnolo nella nota diffusa ieri in serata ha spiegato di aver "anche accettato la richiesta formale del Governo dei Paesi Bassi di ricevere il medico della MV Hondius, che si trova in gravi condizioni". Per lui è stato previsto il trasporto "alle Isole Canarie a bordo di un aereo ospedale". Riguardo alle persone sintomatiche a bordo, è l'Ecdc che si è occupato dell'ispezione della nave per determinare quali persone necessitassero di evacuazione urgente da Capo Verde. "I restanti passeggeri - ha riferito il ministero della salute spagnolo - proseguiranno il viaggio verso le Isole Canarie. Il porto di destinazione non è ancora stato definito. Una volta giunti a destinazione, l'equipaggio e i passeggeri saranno sottoposti a esami, cure e rimpatriati nei rispettivi paesi. La procedura sarà gestita secondo un protocollo comune per il tracciamento dei casi e dei contatti, elaborato dall'Oms e dall'Ecdc, e comprenderà tutte le necessarie misure di sicurezza. Sia l'assistenza medica che i trasferimenti saranno effettuati in spazi e mezzi di trasporto appositamente predisposti per questa situazione, evitando qualsiasi contatto con la popolazione locale e garantendo in ogni momento la sicurezza del personale sanitario". Le Isole Canarie sono "la località più vicina dotata delle capacità necessarie" per l'operazione, ha chiarito il dicastero. E "la Spagna ha l'obbligo morale e legale di assistere queste persone, tra cui figurano diversi cittadini spagnoli".