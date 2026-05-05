L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sospetta una trasmissione da uomo a uomo tra le persone colpite da hantavirus a bordo della nave da crociera olandese MV Hondius ferma al largo di Capo Verde. Un sospetto focolaio che ha causato tre morti, su 7 casi finora rilevati di cui 2 confermati e 5 sospetti. "Considerata la durata del periodo di incubazione dell'hantavirus, che può variare da 1 a 6 settimane, presumiamo che le persone siano state infettate al di fuori della nave", ha spiegato ai giornalisti Maria Van Kerkhove, direttrice ad interim del Dipartimento per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e pandemie dell'Oms, e "riteniamo - ha aggiunto - che possa esserci stata una trasmissione da uomo a uomo tra persone a stretto contatto".

Giallo sull'attracco

Poco dopo che l'Oms aveva indicato che la Spagna avrebbe potuto accogliere la nave alle Isole Canarie, il ministero della Salute spagnolo ha dichiarato che Madrid non prenderà "alcuna decisione" sull'attracco fino a quando non saranno analizzati i "dati epidemiologici". "In base ai dati epidemiologici raccolti a bordo della nave durante il suo passaggio a Capo Verde, verrà presa una decisione in merito al porto di scalo più appropriato. Fino ad allora, il ministero della Salute non prenderà alcuna decisione, come abbiamo comunicato all'Organizzazione mondiale della sanità", ha scritto il ministero su X.

In un'intervista a Radio Canaria, il vicepresidente del governo regionale delle Isole Canarie, Manuel Domínguez, ha detto che sarebbe "preferibile" che la nave non attraccasse nell'arcipelago e che proseguisse invece verso la Spagna continentale. "Se questa sosta non dovrà necessariamente avvenire alle Isole Canarie, tanto meglio, perché sicuramente ci saranno altre risorse disponibili sulla terraferma; ma se così fosse", dovrebbe avvenire "con tutte le garanzie possibili e immaginabili", ha sottolineato Domínguez, precisando che la decisione potrebbe essere presa proprio oggi.

In precedenza l'Oms aveva annunciato che la Spagna aveva acconsentito all'attracco della nave alle Isole Canarie. "Il piano attuale prevede che la nave prosegua il suo viaggio verso le Isole Canarie". Le autorità spagnole "hanno indicato che la accoglieranno al fine di condurre un'indagine completa" e "naturalmente, per valutare i rischi per i passeggeri a bordo", aveva dichiarato ai giornalisti a Ginevra Maria Van Kerkhove.