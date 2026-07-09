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Pmi, Aief-Guido Carli: più cultura finanziaria per cittadini e imprese

Sottoscritto protocollo d’Intesa che avvia una collaborazione strategica destinata a promuovere iniziative formative e divulgative su tutto il territorio nazionale

Federico Carli e Nunzio Lella - (Foto Ufficio stampa)
Federico Carli e Nunzio Lella - (Foto Ufficio stampa)
09 luglio 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Fare dell’educazione finanziaria uno strumento concreto di crescita economica e inclusione sociale. Con questo obiettivo Aief-Associazione italiana educatori finanziari e l’Associazione di cultura economica e politica Guido Carli hanno sottoscritto un protocollo d’Intesa che avvia una collaborazione strategica destinata a promuovere iniziative formative e divulgative su tutto il territorio nazionale.

L’accordo unisce l’esperienza di Aief, e dei suoi educatori, con l’attività culturale dell’Associazione Guido Carli per la promozione delle buone prassi dell’educazione finanziaria e della formazione in ambito economico-finanziario. La collaborazione prevede l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini, professionisti, studenti e imprese, con particolare attenzione ai temi della pianificazione finanziaria, della previdenza, dell’accesso al credito, della finanza agevolata e delle opportunità offerte dai programmi europei.

Uno dei principali obiettivi dell’intesa sarà quello di supportare il sistema delle micro, piccole e medie imprese italiane, favorendo una maggiore conoscenza degli strumenti finanziari disponibili e promuovendo percorsi di accompagnamento utili a rafforzarne la competitività e la capacità di investimento.

“L’educazione finanziaria - sottolinea Nunzio Lella, presidente Aief - non è più un tema specialistico, ma una competenza essenziale per cittadini, famiglie e imprese. Con questo accordo vogliamo contribuire a costruire una cultura economica più diffusa, capace di generare consapevolezza nelle scelte finanziarie e maggiore resilienza nei confronti delle sfide economiche contemporanee”.

“La diffusione della cultura economica rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la partecipazione dei cittadini alla vita economica e sociale del Paese. Attraverso questa collaborazione intendiamo promuovere percorsi di formazione e sensibilizzazione che consentano a giovani, famiglie e imprese di affrontare con maggiore consapevolezza le sfide poste dalle trasformazioni economiche e finanziarie contemporanee. L'accordo con Aief si inserisce pienamente nella missione dell'Associazione Guido Carli di favorire il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e società civile per sostenere uno sviluppo equilibrato e inclusivo”, dichiara Federico Carli, presidente dell'Associazione di cultura economica e politica Guido Carli.

Le attività previste dal protocollo saranno sviluppate in coerenza con le linee guida del Comitato Edufin del ministero dell’Economia e delle Finanze e potranno essere ulteriormente rafforzate attraverso la costituzione di un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti individuati dalle due organizzazioni. L’intesa rappresenta un nuovo tassello nella costruzione di una rete nazionale impegnata nella diffusione della cultura economica e finanziaria come leva di crescita, cittadinanza attiva e sviluppo del sistema produttivo italiano.

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educazione finanziaria crescita economica inclusione sociale cultura economica finanza agevolata
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