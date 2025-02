Pnrr, ministro Foti: “Non posso prevedere prezzo gas nel futuro”

“Siamo all'inizio del mese di febbraio, tradizionalmente il punto lo si fa verso la fine di aprile, quindi è inutile oggi focalizzarsi su dati che indubbiamente hanno un fondamento per l'elaborazione che viene fatta e per i soggetti che elaborano, ma quanto sarà il prezzo del gas al 30 aprile 2025 non lo posso prevedere né io, né chi attualmente sta facendo le verifiche”. Lo spiega Tommaso Foti, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, ai microfoni dell’AdnKronos commentando il ribasso delle previsioni di crescita da parte dell'Ufficio parlamentare di Bilancio a +0,8% nel 2025 contro il +1,2% stimato dal governo in autunno.