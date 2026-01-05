circle x black
Cerca nel sito
 

Poltronesofà, multa da 1 milione di euro per pratiche commerciali scorrette

La società non avrebbe indicato in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso tv, radio, social media e internet

- Ipa
- Ipa
05 gennaio 2026 | 19.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Multa da 1 milione di euro nei confronti di Poltronesofà, per pratica commerciale scorretta. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato chiude l'istruttoria avviata all'inizio dello scorso anno, partita dopo le segnalazioni secondo cui la società non avrebbe indicato in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso tv, radio, social media e internet.

L'Antitrust nel bollettino scrive che la pratica commerciale posta in essere da Poltronesofà costituisce ''una pratica commerciale scorretta'' e ''ne vieta la diffusione''. Inoltre l'Autorità ha deciso di irrogare alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 1 milione di euro e che ''il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida''. Nel documento si ricorda che Poltronesofà può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Antitrust Poltronesofà Poltronesofà multa Poltronesofà multa antitrust
Vedi anche
Incendio Crans-Montana, 6 feriti in condizioni critiche al Niguarda - Video
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video
Attacco al Venezuela, aeroporto colpito e raffica di esplosioni - Video
Venezuela, attacco a Caracas: elicotteri in azione e esplosioni - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
News to go
Boom dell'e-commerce in Italia, ma i negozi non scompaiono
Crans-Montana, Tajani sul luogo della tragedia depone corona di fiori - Video
Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza