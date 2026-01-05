La società non avrebbe indicato in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso tv, radio, social media e internet

Multa da 1 milione di euro nei confronti di Poltronesofà, per pratica commerciale scorretta. L'Autorità garante per la concorrenza e il mercato chiude l'istruttoria avviata all'inizio dello scorso anno, partita dopo le segnalazioni secondo cui la società non avrebbe indicato in modo corretto i prezzi e gli sconti pubblicizzati durante le campagne promozionali diffuse attraverso tv, radio, social media e internet.

L'Antitrust nel bollettino scrive che la pratica commerciale posta in essere da Poltronesofà costituisce ''una pratica commerciale scorretta'' e ''ne vieta la diffusione''. Inoltre l'Autorità ha deciso di irrogare alla società una sanzione amministrativa pecuniaria di 1 milione di euro e che ''il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida''. Nel documento si ricorda che Poltronesofà può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni.