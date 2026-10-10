Porti, ServPort: 'riforma necessaria, ma servono concorrenza e trasparenza'

ServPort – associazione servizi tecnici marittimi e portuali – sostiene la riforma della portualità italiana e "riconosce l’importante lavoro portato avanti dal viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, per modernizzare il sistema portuale nazionale". L’associazione in una nota richiama tuttavia la necessità di garantire, "in ogni fase dell’iter normativo, concorrenza, trasparenza e certezza del diritto, con particolare riferimento all’emendamento 28.015 concernente i servizi di battellaggio e ormeggio".

"Vogliamo una riforma che rafforzi la competitività dei porti senza penalizzare le imprese che investono in tecnologie, sicurezza, ambiente e formazione – dichiara Fabrizio Conni, presidente di ServPort - Non chiediamo affidamenti diretti o corsie preferenziali, ma procedure trasparenti e competitive, aperte a tutti gli operatori qualificati". ServPort, che registra una crescente adesione di imprese del settore, sottolinea il ruolo strategico del battellaggio per l’efficienza, la sicurezza e la continuità operativa degli scali italiani. Per questo chiede una verifica rigorosa della compatibilità dell’emendamento 28.015 con il quadro normativo nazionale ed europeo.

"Sosteniamo il lavoro del viceministro Rixi e privilegiamo il dialogo istituzionale – conclude Conni - Siamo però pronti a tutelare i diritti delle imprese anche presso le istituzioni europee, compresa la Commissione europea. La modernizzazione dei porti deve favorire investimenti e concorrenza, non creare nuove rendite di posizione".