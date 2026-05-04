Portogallo: "Flessibilità Ue cruciale per aiuti mirati contro lo shock energetico"

Per il Portogallo è "importante" disporre di "un po' di flessibilità" per poter aiutare i settori "più colpiti" dallo choc energetico generato dall'attacco sferrato da Israele e Usa contro l'Iran e dalla conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo ha spiegato il ministro delle Finanze lusitano Joaquim Miranda Sarmento, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles.

Il Portogallo, ha continuato, "aiuta già" i settori "più vulnerabili" alla crisi, come "il trasporto merci, per evitare che i rincari del carburante non vengano trasferiti completamente ai prezzi dei generi alimentari; il trasporto passeggeri, perché ci sono obblighi di servizio pubblico; l'agricoltura, per il gasolio agricolo e per i fertilizzanti".

Oggi, ha osservato tuttavia, "molti Paesi dell'Ue hanno deficit elevati, sopra il 3%, con debiti pubblici superiori al 100% del Pil. Per questo avevamo detto, nel 2024 e nel 2025, che era importante creare dei 'cuscinetti' nei bilanci pubblici", da utilizzare nel caso in cui arrivasse una crisi. Il Portogallo lo ha fatto e ora "dispone di margini di manovra", ha concluso.