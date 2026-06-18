Povertà energetica: l'allarme di Ipsos e Banco dell'energia

Tensioni geopolitiche e mercati volatili continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Secondo i nuovi dati Ipsos Doxa, l'86% dei cittadini teme l'impatto dei conflitti sulle bollette e la metà ha paura di non riuscire ad affrontare spese impreviste. Una fotografia drammatica emersa a Roma durante l'ottava Plenaria della Fondazione Banco dell'energia. Nel 2024 la povertà energetica in Italia ha colpito il 9,1% delle famiglie: circa 2,4 milioni di nuclei, soprattutto con figli o anziani soli. In dieci anni di attività, il Banco dell'energia ha risposto stanziando oltre 15 milioni di euro per aiutare più di 20mila persone. Per il Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin non è solo una questione di benessere, ma di salute e disparità sociale. Da qui l'appello dell'ex Premier Paolo Gentiloni: l'unico modo strutturale per contrastare i costi è moltiplicare la capacità prodotta dalle rinnovabili e sviluppare le comunità energetiche.