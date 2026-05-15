Prete (Unioncamere), "Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione"

"Il sistema camerale si pone al centro della Pubblica Amministrazione del Paese. È uno strumento che serve a molteplici scopi, ma vorrei sottolinearne uno in particolare: offre quella semplificazione che rappresenta il bisogno primario del mondo produttivo cioè sempre meno burocrazia. Dobbiamo arrivare a non dover più fornire certificati: grazie al "Cassetto Digitale dell'Imprenditore", qualunque amministrazione pubblica può oggi attingere ai dati di un'azienda senza richiederle ripetutamente gli stessi documenti. Questo vale per molte altre iniziative, come lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap), gestito attraverso la piattaforma messa in campo dal sistema camerale". Sono queste le parole di Andrea Prete, Presidente Unioncamere, partecipando a Padova al convegno nazionale "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese". Un incontro organizzato anche per celebrare i 30 anni dall'entrata in funzione del Registro delle Imprese che ha rappresentato - e rappresenta ancora - un'innovazione significativa nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa a supporto delle imprese e della trasparenza del sistema economico.