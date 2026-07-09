Previdenza: Manfredonia (Acli), 'il contributivo rischia pensioni povere, serve una tutela di garanzia'

"Con il sistema contributivo si rischia una pensione più povera rispetto agli ultimi anni di lavoro. Oggi 4 milioni di persone vivono con 700 euro al mese. Questo significa povertà economica e previdenziale: se non vogliamo creare nuovi poveri, la legge deve pensare a strumenti di garanzia per le persone, indipendentemente dalla storia lavorativa". Così Emiliano Manfredonia, presidente nazionale Acli, al seminario "Previdenza Next Gen. La pensione contributiva di garanzia, dentro un sistema equo e sostenibile", a Roma.