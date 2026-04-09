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Previdenza, Vittimberga a giovani: "E' conquista siate protagonisti"

Valeria Vittimberga
Valeria Vittimberga
09 aprile 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Siete voi i protagonisti di queste giornate. Non spettatori. Non follower. Protagonisti delle vostre vite”. Così il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, rivolgendosi ai giovani al Festival dell’ascolto, in corso nella sede Inps di Palazzo Mazzoni, a Roma.

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Nel suo intervento ha ricordato che “la previdenza è una conquista, frutto di generazioni che hanno lottato per diritti che oggi abbiamo”, invitando a difenderla “con scelte concrete: rifiutando il lavoro nero, pretendendo legalità, evitando scorciatoie che tolgono dignità”.

“La libertà non è solo scegliere oggi, ma costruire il proprio domani”, ha aggiunto, sottolineando che “la serenità si costruisce giorno per giorno, fin da giovani. Noi, come Inps, vogliamo esserci: non per dirvi cosa fare, ma per dirvi che non siete soli nel costruire il vostro futuro”.

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previdenza giovani diritti lavoro nero legalità
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