Benzina quasi a 2 euro al litro. Il diesel sopra la soglia dei 2 euro. Sono i prezzi dei carburanti oggi, mercoledì 29 luglio. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,074 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,074 euro per la benzina e 2,169 euro per il diesel.

“Che il gasolio sarebbe rimasto sopra i 2 euro lo avevamo detto subito, era matematicamente certo, ma che dopo 2 giorni dal taglio di 14 cent di accise, 17,08 con Iva al 22%, non scendesse nemmeno sotto i 2,1 euro, è il colmo. In autostrada si paga ancora 2,169 euro al litro, più vicino a 2,2 che non a 2,1. Solo nella rete stradale è sceso sotto quella soglia, anche se avrebbe dovuto vendersi, a parità di prezzo industriale, a 2,014 euro al litro e non a 2,074, 6 cent al litro in meno, pari a un risparmio di 3 euro per un pieno di 50 litri", afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Mimit.

"Quanto alla benzina, è emblematico il fatto che in autostrada si paghi esattamente come il gasolio nella rete stradale, 2,074, un prezzo che non si aveva dal 27 settembre 2023. La prova del 9 che bisognava intervenire anche sulla verde, che dal 3 luglio a oggi costa 18 cent al litro in più, 18,3 cent nella rete stradale e 18 cent in autostrada, pari, rispettivamente, a una stangata da 9,15 e 9 euro per un rifornimento di 50 litri", conclude Dona.