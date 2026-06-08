Il racconto dalla fiera internazionale della profumeria artistica, che si è appena conclusa a Milano, tra suggestioni inattese e frangranze fuori dagli schemi dedicate a secrezioni, cola ghiacciata e persino al conte Dracula

Feci e frutti tropicali? O magari un profumo che richiama l’officina del meccanico, un funerale, secrezioni corporee varie o addirittura gli insetti. Se pensate che tutto questo sia disgustoso per una fragranza, meglio pensarci su due volte. Queste e tante altre sono alcune delle incredibili combinazioni scoperte esplorando gli stand di Esxence 2026, la fiera internazionale della profumeria artistica che si è appena conclusa a Milano e che, anche quest’anno, ha condotto l’olfatto in un viaggio tra suggestioni inattese e racconti fuori dagli schemi. Tra cola ghiacciata, bubble tea e archetipi maschili, c’era davvero una fragranza per ogni curiosità. La prima a catturare l’attenzione all’ingresso della fiera è stata ‘Cola Addict’ del marchio coreano Borntostandout. Un’eau de parfum dedicata agli amanti della celebre bevanda gassata, pronta ad arrivare presto sul mercato e già tra le novità più chiacchierate dell’evento.

Chi invece predilige atmosfere oscure e funeree trova terreno fertile da Tombstone, maison di nicchia fondata nel 2023 dalla profumiera cinese San Xiao. Il marchio propone creazioni pensate per sfidare le convenzioni, con accordi che evocano decadenza, fiori appassiti e anche rigor mortis. Tra le più affascinanti spiccano ‘Sing at My Funeral’, un floreale-legnoso dal cuore dolciastro, e ‘Sweet Coffin’, costruito attorno a note di corteccia di salice, albicocca, legno di cedro ammuffito, noce moscata e persino acqua morta. Da Amsterdam arriva invece Hunq, il marchio fondato da Hyun Yeu che trasforma gli archetipi maschili in profumo. Meccanici, carpentieri, barman e giardinieri diventano protagonisti di una collezione che racconta mestieri e personalità. E per chi si è sempre chiesto che odore abbia chi vende cannabis, ecco ‘Candyman’, con salvia e cannabis protagoniste nel cuore della composizione. Un cocktail sulla pelle? È la scommessa di Blndr Grphy. Basta una spruzzata di ‘Amber Negroni’ per ritrovare immediatamente le sfumature aromatiche del celebre drink italiano.

Tra le proposte più originali c’è sicuramente ‘A la Mod’ di Perfumers Journey, marchio thailandese fondato da due amici conosciutisi durante la pandemia alla scuola di profumeria. La fragranza trae ispirazione dalle formiche tessitrici dell’Isan, nel nord-est della Thailandia. Come racconta all’Adnkronos il cofondatore Eak Chieochalakom: “La fragranza è ispirata alle formiche tessitrici che intrecciano le foglie di mango trasformandole in un rifugio sospeso. Allo stesso modo, uniamo competenze e gesti per realizzare qualcosa di più grande della somma delle sue parti”. Anche le superstizioni trovano spazio a Esxence. Nobile 1942 si ispira al folklore napoletano con ‘Anti Malocchio’, parte di un trittico completato da ‘'A Grazia’ e ‘La Dea Bendata’. La novità della maison campana è però ‘Sine Gloria’, fragranza dedicata alla figura dell’anti-eroe e nata dopo l’ascolto di ‘Volevo essere un duro’, il brano con cui Lucio Corsi ha conquistato il pubblico del Festival di Sanremo 2025.

Tra i profumi più sorprendenti e divisivi spicca poi ‘Jungle Jezebel’ del marchio britannico Sarah Baker. Ispirato a Divine, iconica drag queen, attrice e cantante statunitense, si apre con una nota animale che ricorda le feci per poi evolvere in un’esplosione di frutti tropicali. Scioccante, provocatorio e al tempo stesso irresistibile. I ricordi d’infanzia diventano invece materia prima per Bohoboco. Con ‘Polish Potatoes’, il fondatore Michal Gilbert Lach racchiude le memorie dei mercati polacchi, tra odori di terra, ortaggi appena raccolti e atmosfere rurali.

E se vi siete mai domandati quale possa essere il profumo del conte Dracula, la risposta arriva da Villa Erbatium con la fragranza ‘Dracula’: una composizione gotica che unisce rosa nera, cuoio, foglia di fico, orchidea, vaniglia, tabacco e cocco. A Esxence 2026, ancora una volta, il profumo si conferma molto più di un accessorio. Provoca ma sa anche raccontare e far viaggiare l’immaginazione. E, a volte, può perfino profumare di qualcosa che non avreste mai creduto possibile. (di Federica Mochi)