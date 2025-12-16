Pubblicato il nuovo numero della rivista Lega Navale

L’Assemblea Generale dei Soci LNI 2025, le “barche della legalità” alla Barcolana, le connessioni tra mare e motori con Moto Guzzi e Ferrari Hypersail, ma anche il Natale dello scrittore-marinaio Joseph Conrad e la missione di Nave Alliance tra i ghiacci dell’Artico: questo e molto altro nella rivista 4/2025 della LNI Roma, 16 dicembre 2025 - Il nuovo numero della rivista “Lega Navale” guarda al futuro della Lega Navale Italiana e del mondo del mare.

Al centro del numero 4/2025, l’Assemblea Generale dei Soci che si è tenuta quest'anno a Lecco, un’occasione di bilancio e di confronto sulla “rotta futura” dell'associazione. Tra gli ospiti protagonisti dell’Assemblea associativa più partecipata degli anni 2000, condotta nell’evento inaugurale dal giornalista Guido Meda, la redazione ha intervistato Antonio Rossi, canoista campione olimpico e presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak e Andrea Mura, il navigatore oceanico “marelingua” ed è andata alla scoperta delle storie dei soci e dei presidenti più giovani e più anziani delle Sezioni della LNI.

Ampio spazio è dedicato alla Barcolana: la regata più grande del mondo e la festa popolare della vela per eccellenza, che ha visto protagonista dell’edizione 57 la Lega Navale Italiana con 8 “barche della legalità”, che hanno ricevuto un premio speciale per l’alto valore sociale della campagna “Mare di Legalità” (in copertina Francesco, "barca della legalità" confiscata al traffico di migranti, affidata dallo Stato alle Sezioni LNI di Matera-Magna Grecia e Taranto e intitolata ad Emanuele Basile, capitano dei carabinieri vittima di mafia).

Le connessioni tra il mare e il mondo dei motori a due e quattro ruote, con la storia dell'incontro nei reparti di volo dell'allora Regia Marina tra i due fondatori del brand Moto Guzzi e l’innovativo progetto Hypersail di Ferrari, due millenni di storia nautica sul Lago di Como con il Museo della Barca Lariana, la campagna di monitoraggio di Nave Alliance tra i ghiacci dell’Artico, l'intervista al nuovo Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera Sergio Liardo e la missione istituzionale dell’Accademia della Marina Mercantile offrono diversi spunti di riflessione e di approfondimento sulle prospettive marittime nel mondo dell’innovazione, della cultura, della protezione ambientale, della sicurezza in mare e della formazione nautica.

Torna il consueto notiziario nautico di Bolina con le ultime novità dal mare e dalla nautica. Il tema degli sport nautici come opportunità formativa per i minori in difficoltà socio-economica è al centro della rubrica “Sestante”, firmata da Giorgia D’Errico, Direttrice delle relazioni istituzionali di Save the Children Italia, organizzazione con cui la Lega Navale Italiana collabora in attività inclusive dal 2024. Prende il largo “Il mio mare”, uno spazio dedicato alle testimonianze di personaggi famosi che parlano del loro personale rapporto con il mare: il timone della rubrica, in questo numero, va alla conduttrice televisiva Veronica Maya. Tra gli approfondimenti culturali inediti il memoir di Joseph Conrad “Christmas Day at Sea” e due nuove produzioni Netflix su barche e misteri.

Il Direttore della rivista "Lega Navale", Antonello de Renzis Sonnino afferma: «La rivista “Lega Navale”, una delle più antiche testate marittime a livello internazionale, è un ponte tra la vita associativa della Lega Navale Italiana e il dibattito sui temi del mare e della nautica, con l’obiettivo di valorizzare le storie di chi il mare lo vive da protagonista ogni giorno. Lo abbiamo fatto anche in questo numero, che chiude idealmente il 2025, anno in cui è stato potenziato il processo di integrazione della rivista con le piattaforme di comunicazione digitale della LNI. Siamo già al lavoro su un numero speciale doppio di “Lega Navale” che uscirà a febbraio prossimo e sulla digitalizzazione completa dell’archivio della rivista: quasi 130 anni di storia della nostra associazione e della marittimità italiana che saranno presto online e fruibili da tutti sul sito leganavale.it".