Publiacqua, Perra-Irace (Plures): "Sentenza su Abf conferma correttezza del percorso intrapreso"

"La decisione del Tribunale di Firenze chiude un contenzioso lungo e complesso e conferma la correttezza del percorso intrapreso dai soci pubblici negli anni scorsi".Lo affermano il presidente di Plures Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace commentando la sentenza pubblicata ieri dal Tribunale Civile di Firenze che ha definito il contenzioso promosso dal socio privato Acque Blu Fiorentine, titolare del 40% di Publiacqua S.p.A., accertando il trasferimento della partecipazione a favore appunto di Plures.

"In questi anni - aggiungono - abbiamo lavorato con serietà e responsabilità, nel rispetto delle procedure e delle decisioni delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire stabilità e prospettiva industriale a una realtà strategica come Publiacqua. La sentenza rappresenta oggi un passaggio importante perché consente di proseguire con maggiore chiarezza lungo il percorso di rafforzamento della multiutility e di sviluppo dei servizi pubblici sul territorio. Il nostro impegno resta quello di continuare a lavorare, insieme ai soci e alle comunità locali, per consolidare un progetto industriale capace di garantire investimenti, qualità dei servizi e sostenibilità nel lungo periodo".

"Se oggi questo è possibile è grazie al progetto multiutility che ha creato una realtà solida come Plures, capace di riportare l’acqua a una gestione interamente pubblica. In questi anni - concludono - il contributo di Acea è stato importante e la ringraziamo per il lavoro svolto, auspicando che possano esserci anche in futuro occasioni di collaborazione su progetti condivisi".