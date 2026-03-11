circle x black
Cerca nel sito
 

Publiacqua, Perra-Irace (Plures): "Sentenza su Abf conferma correttezza del percorso intrapreso"

Presidente e Ad sulla pronuncia del Tribunale

Lorenzo Perra
Lorenzo Perra
11 marzo 2026 | 18.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La decisione del Tribunale di Firenze chiude un contenzioso lungo e complesso e conferma la correttezza del percorso intrapreso dai soci pubblici negli anni scorsi".Lo affermano il presidente di Plures Lorenzo Perra e l’amministratore delegato Alberto Irace commentando la sentenza pubblicata ieri dal Tribunale Civile di Firenze che ha definito il contenzioso promosso dal socio privato Acque Blu Fiorentine, titolare del 40% di Publiacqua S.p.A., accertando il trasferimento della partecipazione a favore appunto di Plures.

"In questi anni - aggiungono - abbiamo lavorato con serietà e responsabilità, nel rispetto delle procedure e delle decisioni delle istituzioni coinvolte, con l’obiettivo di garantire stabilità e prospettiva industriale a una realtà strategica come Publiacqua. La sentenza rappresenta oggi un passaggio importante perché consente di proseguire con maggiore chiarezza lungo il percorso di rafforzamento della multiutility e di sviluppo dei servizi pubblici sul territorio. Il nostro impegno resta quello di continuare a lavorare, insieme ai soci e alle comunità locali, per consolidare un progetto industriale capace di garantire investimenti, qualità dei servizi e sostenibilità nel lungo periodo".

"Se oggi questo è possibile è grazie al progetto multiutility che ha creato una realtà solida come Plures, capace di riportare l’acqua a una gestione interamente pubblica. In questi anni - concludono - il contributo di Acea è stato importante e la ringraziamo per il lavoro svolto, auspicando che possano esserci anche in futuro occasioni di collaborazione su progetti condivisi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sentenza Tribunale di Firenze contenzioso Publiacqua S.p.A. Plures
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza