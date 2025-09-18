circle x black
Puglia, Orlando: "La Regione ha usato bene i fondi Ue"

“Le politiche di coesione hanno dato la possibilità di intervenire in tanti settori: dai servizi digitali alle infrastrutture, alla mobilità, ai centri urbani. Interventi per welfare, formazione, e per la politica industriale”

Puglia, Orlando:
18 settembre 2025 | 08.50
Redazione Adnkronos
“In questi anni la Puglia ha utilizzato bene le risorse messe a disposizione da Bruxelles anche contravvenendo a quel luogo comune che vede il Sud sempre incapace di gestire le risorse”. Lo ha detto Pasquale Orlando, dirigente della struttura speciale attuazione del Por e della sezione Programmazione unitaria della Regione Puglia, a margine del seminario intitolato “Sviluppo economico: opportunità, risultati e prospettive future”, organizzato nell’ambito della Fiera del Levante a Bari.

“Le politiche di coesione in questi anni sono state molto importanti nella nostra regione” perché “hanno dato la possibilità di intervenire in tanti settori, dai servizi digitali alle infrastrutture, alla mobilità, i centri urbani”, ha evidenziato il dirigente ricordando “gli interventi molto importanti fatti nel campo del welfare e della formazione” senza dimenticare “la politica industriale”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Puglia UE Bruxelles Sviluppo economico
