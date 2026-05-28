Qui, per la salute di ogni donna: istituzioni ed esperti a confronto

La salute della donna non è solo una priorità clinica, ma una leva strategica per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale e per la medicina del futuro. È questo il messaggio al centro dell'evento istituzionale "Qui, per la salute di ogni Donna", promosso da Organon Italia, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della comunità scientifica e della medicina generale per confrontarsi sulle trasformazioni demografiche ed epidemiologiche in atto e promuovere un nuovo approccio alla salute della donna. Al centro del dibattito è emersa con forza la necessità di adottare un approccio multidisciplinare alla salute della donna, per integrare competenze diverse e accompagnare le pazienti lungo tutto l'arco della vita.