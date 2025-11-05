Rainbow Group accelera l'espansione globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel Strategy

Il Gruppo Rainbow, player mondiale nell'intrattenimento, continua a potenziare la sua strategia di crescita globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel Strategy. In questo ruolo cruciale, Mologni avrà la responsabilità di guidare la strategia dei contenuti e lanciare nuovi canali TV su tutte le piattaforme, mirando a consolidare ulteriormente la presenza del gruppo nei mercati internazionali.

L'ingresso di Chiara Mologni rappresenta un ulteriore passo per Rainbow, che sta accelerando la propria espansione nell'ambito del B2C e dell'intrattenimento multipiattaforma. Mologni, forte della lunga esperienza in ruoli chiave nel settore dei media e della distribuzione digitale, si concentrerà sulla creazione di un ecosistema dinamico di contenuti, rafforzando il mix tra produzioni interne e acquisizioni strategiche, spaziando dal live action all’animazione. “Chiara porta in Rainbow una combinazione preziosa di esperienza e sensibilità nel connettere audience globali diversificate, supportata da una profonda conoscenza del mercato dei contenuti. Questo rafforza la nostra strategia B2C cross-platform, aprendo nuove opportunità verso generi e pubblici innovativi,” ha dichiarato Marco Azzani, EVP Distribution & Digital Channels di Rainbow.

“Sono entusiasta di entrare in Rainbow, un gruppo dinamico e innovativo che guarda sempre al futuro. Ringrazio Rainbow per avermi affidato un ruolo strategico nel loro progetto di espansione del business digitale e auspico vivamente di poter portare un solido contributo alla sua crescita a livello internazionale”, ha aggiunto Chiara Mologni. Chiara Mologni, che nel nuovo ruolo riporterà ad Azzani, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’editoria e dell’intrattenimento e si è distinta per il suo dinamismo nello sviluppo di progetti digitali. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha intrapreso la sua carriera nel Gruppo RCS, occupandosi di marketing editoriale. Dal 2010 è entrata nel mondo della distribuzione cinematografica, home entertainment e digital, assumendo negli anni ruoli diversi nell’area della commercializzazione dei diritti TV e digital. In Plaion, dove ha ricoperto il ruolo di Digital & TV Sales Director, ha contribuito al lancio di canali di successo sia in ambito Svod sia Avod e Fast.