circle x black
Cerca nel sito
 

Rainbow Group accelera l'espansione globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel Strategy

Chiara Mologni
Chiara Mologni
05 novembre 2025 | 17.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Gruppo Rainbow, player mondiale nell'intrattenimento, continua a potenziare la sua strategia di crescita globale con la nomina di Chiara Mologni a Head of Acquisition & Channel Strategy. In questo ruolo cruciale, Mologni avrà la responsabilità di guidare la strategia dei contenuti e lanciare nuovi canali TV su tutte le piattaforme, mirando a consolidare ulteriormente la presenza del gruppo nei mercati internazionali.

L'ingresso di Chiara Mologni rappresenta un ulteriore passo per Rainbow, che sta accelerando la propria espansione nell'ambito del B2C e dell'intrattenimento multipiattaforma. Mologni, forte della lunga esperienza in ruoli chiave nel settore dei media e della distribuzione digitale, si concentrerà sulla creazione di un ecosistema dinamico di contenuti, rafforzando il mix tra produzioni interne e acquisizioni strategiche, spaziando dal live action all’animazione. “Chiara porta in Rainbow una combinazione preziosa di esperienza e sensibilità nel connettere audience globali diversificate, supportata da una profonda conoscenza del mercato dei contenuti. Questo rafforza la nostra strategia B2C cross-platform, aprendo nuove opportunità verso generi e pubblici innovativi,” ha dichiarato Marco Azzani, EVP Distribution & Digital Channels di Rainbow.

“Sono entusiasta di entrare in Rainbow, un gruppo dinamico e innovativo che guarda sempre al futuro. Ringrazio Rainbow per avermi affidato un ruolo strategico nel loro progetto di espansione del business digitale e auspico vivamente di poter portare un solido contributo alla sua crescita a livello internazionale”, ha aggiunto Chiara Mologni. Chiara Mologni, che nel nuovo ruolo riporterà ad Azzani, vanta oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’editoria e dell’intrattenimento e si è distinta per il suo dinamismo nello sviluppo di progetti digitali. Laureata in Scienze della Comunicazione, ha intrapreso la sua carriera nel Gruppo RCS, occupandosi di marketing editoriale. Dal 2010 è entrata nel mondo della distribuzione cinematografica, home entertainment e digital, assumendo negli anni ruoli diversi nell’area della commercializzazione dei diritti TV e digital. In Plaion, dove ha ricoperto il ruolo di Digital & TV Sales Director, ha contribuito al lancio di canali di successo sia in ambito Svod sia Avod e Fast.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rainbow Group espansione globale intrattenimento B2C multipiattaforma
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza