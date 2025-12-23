circle x black
Uccide il cane a calci ma il fratellino lo vede e chiama i carabinieri: giovane denunciato nel Nuorese

Il minore, insieme alla sorella più grande, ha assistito all'orribile scena dalla finestra di casa e ha lanciato l'allarme

Cane - Fotogramma
23 dicembre 2025 | 14.07
Redazione Adnkronos
Ha ucciso il cane di famiglia a calci ed è stato denunciato grazie alla segnalazione del fratellino. Il grave caso di maltrattamento è avvenuto a Oliena, nel Nuorese. I carabinieri hanno ricevuto la chiamata di un minorenne molto agitato perché dalla finestra stava assistendo alla scena violenta. In pochi minuti i militari lo hanno raggiunto e lo hanno trovato assieme a una sorella maggiorenne, entrambi molto scossi per l'accaduto.

I militari della stazione di Oliena, nel Nuorese, hanno ricostruito la vicenda contattando subito il veterinario di turno della Asl, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del cane. Grazie alla segnalazione di fratellino e sorella il responsabile è stato denunciato e le indagini dei proseguono per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.

