Rains apre primo flagship store a Milano

Rains, brand danese di outwear, tra i leader nell'abbigliamento antipioggia, apre un punto vendita in Italia, a Milano, a partire dal primo agosto. Situato in Corso Garibaldi 16, il nuovo store incarnerà l'estetica distintiva del marchio scandinavo, mescolando design industriale con sofisticazione architettonica. Questo negozio presenterà anche un design minimalista che valorizza la presentazione dei prodotti, incorporando materiali tattili come cemento, sabbia, pietra e acciaio. Il negozio dispone di 33 metri quadrati al piano terra e 20 metri quadrati al piano superiore, offrendo uno spazio accogliente per i clienti per esplorare la collezione unica di Rains. Una caratteristica distintiva del negozio sarà un'installazione artistica co-creata dal collaboratore di lunga data Jacob Egeberg e dal co-fondatore Daniel Brix Hesselager.

"L'esperienza è dominata dalla scultura centrale dell'acqua che rappresenta la storia di Rains, originata dall'intersezione degli elementi naturali che si fondono con la vita urbana - commenta Hesselager -. La scultura attraversa il negozio a due piani e differisce nell'espressione a seconda dell'angolo da cui il visitatore la esplora. Siamo molto legati alla città di Milano. È stata una fonte di ispirazione, bilanciando eleganza e funzionalità e mettendo in scena prodotti in esperienze di vendita uniche. Milano possiede una certa vivacità, essendo all'avanguardia delle tendenze in modo naturalmente casual".

Quest’opening segnerà una pietra miliare significativa per il brand mentre espande il suo establishment nel mercato italiano. Il flagship store di Milano rappresenterà il punto di partenza del brand di una strategia più ampia che mira a rafforzare la sua presenza in Europa e Nord America. Ulteriori aperture di negozi saranno infatti previste in città importanti come New York, Stoccolma e Parigi. I visitatori del punto vendita di Milano avranno accesso a una selezione di prodotti della collezione fall/winter 2024, che comprenderà giacche impermeabili, zaini waterpoof e una gamma di accessori progettati per unire funzionalità e stile.