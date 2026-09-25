Reggio Calabria, a breve protocollo intesa tra Città metropolitana e consulenti del lavoro

"Ringrazio i consulenti del lavoro per aver organizzato qui a Reggio Calabria la loro convention nazionale, li invito a farlo anche l'anno prossimo e propongo ufficialmente al presidente De Luca di siglare un protocollo di intesa con la struttura nazionale e territoriale dei consulenti del lavoro". Così il sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, intervenendo sul palco della convention nazionale dei consulenti del lavoro a Reggio Calabria.

Un invito subito raccolto dal presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, che si è detto disponibile. "Raccogliamo al volo questa disponibilità, siamo pronti a dare il nostro contributo sui percorsi della legalità, della gestione degli appalti e delle attività amministrative. E quindi siamo pronti a collaborare, e ringraziamo il sindaco per tutto quanto fatto in questi giorni per la convention", ha sottolineato.

E per Cannizzaro "è stata positiva l'idea di accogliere i giovani alla convention raccontando le opportunità presenti in Calabria, educandoli verso un percorso di legalità". "Sono molto contento che il presidente De Luca abbia accettato la mia proposta per un protocollo d'intesa che permetterà di avvalermi di una struttura come quella dei consulenti del lavoro nell'assistenza sull'attività della pubblica amministrazione", ha concluso.