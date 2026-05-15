Registro delle Imprese: trent'anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l'economia italiana

Il Registro delle Imprese celebra trent'anni confermandosi un pilastro della digitalizzazione italiana, con un valore generato tra i 34 e i 41 miliardi di euro a fronte di un investimento di soli 7 miliardi. Nonostante i benefici in termini di trasparenza e riduzione dei costi di transazione, la burocrazia resta una sfida aperta per il sistema produttivo. Per superare l'attuale stallo, la soluzione strategica è individuata nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, strumento che punta alla "decertificazione" reale semplificando il rapporto tra imprese e stato attraverso controlli automatici e acquisizione dei dati alla fonte.