Reitani (Zoetis), 'Con competenza e passione allevamento guarda al futuro'

06 novembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
"L'innovazione è stato il punto focale della seconda edizione del nostro progetto. Le vincitrici sono un esempio concreto di come, con competenza e passione, un settore tradizionale", come l'allevamento, "può diventare più aperto e orientato al futuro". Così, Alessia Reitani, marketing manager di Zoetis, all'evento conclusivo del progetto 'Allevamento al Femminile' della farmaceutica veterinaria. Presso la sede del dipartimento di medicina veterinaria dell'università di Bologna, a Ozzano, sono state premiate tre donne che si sono distinte nel settore.

